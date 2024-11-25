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Названо новое место работы Черчесова после сборной Казахстана

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Названо новое место работы Черчесова после сборной Казахстана ©Depositphotos.com/alizadastudios

Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов объяснил порталу "Спорт День за Днем" причину кризиса "Ахмата" и назвал, кто из тренеров может помочь клубу из Грозного спастись от вылета, передают Vesti.kz

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Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов объяснил порталу "Спорт День за Днем" причину кризиса "Ахмата" и назвал, кто из тренеров может помочь клубу из Грозного спастись от вылета, передают Vesti.kz

В 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" (1:2) и потерпел третье поражение подряд. Гол у грозненцев забил казахстанский нападающий Максим Самородов. Команда Сергея Ташуева с 9 очками находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице. 

– Почему у Ташуева нет результата в "Ахмате"? 

– Да, мне бы тоже хотелось задать ему вопрос: почему у него в свое время игра шла, а сейчас выходит так, что у него ничего не получается. Все говорили, что неплохой тренер, но последние результаты… Год или полтора, что в "Факеле", что здесь. Очень непонятная ситуация. С чем связано? Явно это связано с ним самим, потому что это уже не единственная команда, которая при нем не дает результат. Значит, неправильно построен тренировочный процесс, не на тех людей понадеялся, не тот штат набрал.

– Не стоит ли руководству снова задуматься о смене тренера? 

– Так у них маячит на горизонте Черчесов. Значит, они думают об этом. Не просто же так взялась информация, что Черчесов может прийти в "Ахмат". 

– Черчесов – это тренер, который может спасти "Ахмат" от вылета? 

– Избежать вылета точно поможет. Что Черчесов сможет бороться за первую шестерку - это однозначно! 

Контракт Черчесова со сборной Казахстана рассчитан до окончания квалификации ЧМ-2026. Под его руководством команда в Лиге наций вылетела в дивизион С, потерпев пять поражений при одной ничьей на групповом этапе с общей разницей мячей 0-15.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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