Названо новое место работы Черчесова после сборной Казахстана

Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов объяснил порталу "Спорт День за Днем" причину кризиса "Ахмата" и назвал, кто из тренеров может помочь клубу из Грозного спастись от вылета, передают Vesti.kz.

В 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" (1:2) и потерпел третье поражение подряд. Гол у грозненцев забил казахстанский нападающий Максим Самородов. Команда Сергея Ташуева с 9 очками находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице.

– Почему у Ташуева нет результата в "Ахмате"?

– Да, мне бы тоже хотелось задать ему вопрос: почему у него в свое время игра шла, а сейчас выходит так, что у него ничего не получается. Все говорили, что неплохой тренер, но последние результаты… Год или полтора, что в "Факеле", что здесь. Очень непонятная ситуация. С чем связано? Явно это связано с ним самим, потому что это уже не единственная команда, которая при нем не дает результат. Значит, неправильно построен тренировочный процесс, не на тех людей понадеялся, не тот штат набрал.

– Не стоит ли руководству снова задуматься о смене тренера?

– Так у них маячит на горизонте Черчесов. Значит, они думают об этом. Не просто же так взялась информация, что Черчесов может прийти в "Ахмат".

– Черчесов – это тренер, который может спасти "Ахмат" от вылета?

– Избежать вылета точно поможет. Что Черчесов сможет бороться за первую шестерку - это однозначно!

Контракт Черчесова со сборной Казахстана рассчитан до окончания квалификации ЧМ-2026. Под его руководством команда в Лиге наций вылетела в дивизион С, потерпев пять поражений при одной ничьей на групповом этапе с общей разницей мячей 0-15.