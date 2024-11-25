WBO наказала чемпиона за отказ от боя с Алимханулы

Всемирная боксерская организация (WBO) исключила из рейтинга британца Хамзу Шираза (21-0, 17 КО), который был обязательным претендентом на титул чемпиона организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после того, как промоутер боксера Фрэнк Уоррен вышел из торгов по назначенному WBO бою с чемпионом из Казахстана Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО). В итоге Шираз покинул топ-15 рейтинга организации.

Первое место в обновленном рейтинге занял другой британец Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО). 7 декабря в Лондоне (Англия) он подерется со вторым номером рейтинга WBO - соотечественником Брэдом Полсом (19-1-1, 11 КО). Победитель их противстояния, скорее всего, станет новым обязательным претендентом для Алимханулы.

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Отметим, что Жанибек уже дрался с Бентли в 2022 году и победил его единогласным решением судей. Свой последний бой казахстанец провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. Сообщалось, что вместо Алимханулы британец подерется с другим чемпионом дивиона - обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО).

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