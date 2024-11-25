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Александр Мостовой сравнил гол Самородова со своим шедевром

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Александр Мостовой сравнил гол Самородова со своим шедевром ©КФФ

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой сравнил гол нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов" со своим забитым мячом в игре девятого тура чемпионата СССР 1990 года между "красно-белыми" и харьковским "Металлистом", передают Vesti.kz.

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Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой сравнил гол нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов" со своим забитым мячом в игре девятого тура чемпионата СССР 1990 года между "красно-белыми" и харьковским "Металлистом", передают Vesti.kz.

"Нельзя сравнивать гол Самородова с моим забитым мячом в ворота "Металлиста"! Мой гол был в штрафной и так далее, и так далее, и так далее... (Смеется.) Но в целом гол понравился. Конечно, красивый мяч забил Максим!", – заявил Мостовой в разговоре с корреспондентом "РБ Спорт".

Самородов отличился на 43-й минуте, а также заработал пенальти, который на 68-й минуте не реализовал Даниил Уткин.

Для Самородова это первый гол за "Ахмат" в десяти матчах нынешнего сезона РПЛ, также в его активе есть два ассиста. Казахстанец перешел в российский клуб из "Актобе" минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

Максима Самородова отметили после гола и заработанного пенальти

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Самородов Максим Премьер-лига России Ахмат ФК Футбол Казахстанцы за границей

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