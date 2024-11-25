Александр Мостовой сравнил гол Самородова со своим шедевром

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой сравнил гол нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов" со своим забитым мячом в игре девятого тура чемпионата СССР 1990 года между "красно-белыми" и харьковским "Металлистом", передают Vesti.kz.

"Нельзя сравнивать гол Самородова с моим забитым мячом в ворота "Металлиста"! Мой гол был в штрафной и так далее, и так далее, и так далее... (Смеется.) Но в целом гол понравился. Конечно, красивый мяч забил Максим!", – заявил Мостовой в разговоре с корреспондентом "РБ Спорт".

Самородов отличился на 43-й минуте, а также заработал пенальти, который на 68-й минуте не реализовал Даниил Уткин.

Для Самородова это первый гол за "Ахмат" в десяти матчах нынешнего сезона РПЛ, также в его активе есть два ассиста. Казахстанец перешел в российский клуб из "Актобе" минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

Максима Самородова отметили после гола и заработанного пенальти