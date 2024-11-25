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Максима Самородова отметили после гола и заработанного пенальти

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Максима Самородова отметили после гола и заработанного пенальти ©КФФ

Нападающего "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова отметили, несмотря на поражение грозненского клуба от самарских "Крыльев Советов" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

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Нападающего "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова отметили, несмотря на поражение грозненского клуба от самарских "Крыльев Советов" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Самородов отличился на 43-й минуте. Также казахстанец заработал пенальти, который на 68-й минуте не реализовал Даниил Уткин, не сумевший переиграть вратаря Ивана Ломаева. К слову, последнего сайт "Футбол на Куличках" признал лучшим игроком матча.

"Отбитый Ломаевым пенальти стал ключевым моментом в матче. Забей "Ахмат" второй гол, встреча пошла бы совсем по другому сценарию. Ломаев же парировал удар с "точки" ценой травмы. Иван и до этого действовал надежно. В эпизоде с пропущенным голом он сначала выиграл дуэль у Самородова, и Максим, которого также стоит отметить, преуспел лишь на добивании", - пишет источник.

Для Самородова это первый гол за "Ахмат" в десяти матчах нынешнего сезона РПЛ, также в его активе значатся два ассиста.

"Ахмат" с девятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с московским "Динамо" 2 декабря.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Самородов Максим Ахмат ФК Казахстанцы за границей Футбол Премьер-лига России

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