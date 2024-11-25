Максима Самородова отметили после гола и заработанного пенальти

Нападающего "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова отметили, несмотря на поражение грозненского клуба от самарских "Крыльев Советов" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Самородов отличился на 43-й минуте. Также казахстанец заработал пенальти, который на 68-й минуте не реализовал Даниил Уткин, не сумевший переиграть вратаря Ивана Ломаева. К слову, последнего сайт "Футбол на Куличках" признал лучшим игроком матча.

"Отбитый Ломаевым пенальти стал ключевым моментом в матче. Забей "Ахмат" второй гол, встреча пошла бы совсем по другому сценарию. Ломаев же парировал удар с "точки" ценой травмы. Иван и до этого действовал надежно. В эпизоде с пропущенным голом он сначала выиграл дуэль у Самородова, и Максим, которого также стоит отметить, преуспел лишь на добивании", - пишет источник.

Для Самородова это первый гол за "Ахмат" в десяти матчах нынешнего сезона РПЛ, также в его активе значатся два ассиста.

"Ахмат" с девятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с московским "Динамо" 2 декабря.