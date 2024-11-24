Камбэком обернулся матч с дебютным голом Самородова в РПЛ

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч "Крыльев Советов" и "Ахмата" в рамках 16-го тура премьер-лиги России, передает Vesti.kz

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, который вышел в стартовом составе грозненского "Ахмата". Однако хозяева смогли вырвать победу, благодаря голам Алиоса Ороса и Игоря Дмитриева.

Отметим, что сейчас самарцы поднялись на 12-ое место с 15 очками. У "Ахмата", идущего 15-ым осталось девять баллов.

Летом 2024 года Самородов подписал контракт с "Ахматом". До этого в 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол и сделал два ассиста.