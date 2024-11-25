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Назван новый король в весе Головкина: это не Алимханулы - он слабее другого чемпиона

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Назван новый король в весе Головкина: это не Алимханулы - он слабее другого чемпиона ©instagram.com/nolimit_aus

Бывшие чемпионы мира Крис Элджиери и Пол Малиньяджи высказались о ситуации в среднем весе, где в свое время доминировал Геннадий Головкин. Отныне в этом дивизионе достойно Казахстан представляет Жанибек Алимханулы. Однако один из экспертов будущим королем среднего веса видит другого боксера, передают Vesti.kz.

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Бывшие чемпионы мира Крис Элджиери и Пол Малиньяджи высказались о ситуации в среднем весе, где в свое время доминировал Геннадий Головкин. Отныне в этом дивизионе достойно Казахстан представляет Жанибек Алимханулы. Однако один из экспертов будущим королем среднего веса видит другого боксера, передают Vesti.kz.

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Элджиери: "Это тот бой, который я хочу больше всего увидеть в этом дивизионе. Я знаю, что мы говорим о среднем весе как о некой бесплодной пустоши, у нас есть Жанибек Алимханулы на вершине, большинство людей считают его парнем, которого нужно победить, но мне очень нравится, как выглядит Карлос Адамес после перехода в средний вес. Я помню его в полусреднем весе, и я не мог поверить, что он перешел в этот вес. Здесь он выглядит совершенно по-другому. Он просто зверь, выкладывается по полной, за ним очень весело наблюдать.

Что касается Шираза, у него есть все: и габариты, и мощь, и менталитет. Очевидно, что он стремится к самым жестким боям, какие только возможны", - цитирует Элджиери Boxingscene.

Малиньяджи: "Я думаю, что Шираз может стать будущим этой весовой категории. Несмотря на то, что Алимханулы - более опытный чемпион, я чувствую, что Адамес на данный момент лучше Жанибека. Несмотря на то, что в лице Шираза ты, возможно, представляешь будущее средней весовой категории, тебе предстоит сразиться с самым крутым чемпионом мира, так что это немного рискованнее.

С ним (Адамесом) нелегко иметь дело, и он стал лучше. Он продолжает совершенствоваться, и с ним трудно справиться, так что для первого боя за звание чемпиона мира, когда тебе придется выйти против Карлоса Адамеса и оправдать ожидания, это нелегко, но я с нетерпением жду этого поединка".

Напомним, Хамза Шираз был обязательным претендентом на титул по версии WBO в среднем весе, однако британский боксер вышел из торгов по назначенному бою с чемпионом из Казахстана Жанибеком Алимханулы. Теперь все идет к тому, что Шираз встретится с другим чемпионом среднего дивизиона по линии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом. При этом следующий соперник Алимханулы может определиться в поединке британцев Дензела Бентли и Брэда Полса, который состоится 7 декабря в Лондоне (Англия).

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