Одобрен трансфер Неймара в новый клуб

Возможность перехода Неймара в "Интер Майами" начинает приобретать реальные очертания. Хавьер Маскерано, новый главный тренер американской команды, ясно выразил свое желание, чтобы бразилец присоединился к Лионелю Месси и Луису Суаресу. Это атакующее трио в свое время успешно выступало в "Барселоне", передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, положение Неймара в Саудовской Аравии оставляет желать лучшего. Бразилец недавно преодолел травму, из-за которой не играл больше года, но его возвращение на поле оказалось не таким, как ожидалось, поскольку новая травма вывела его из строя как минимум на месяц. Эта серия неудач еще больше осложнила его будущее в "Аль-Хиляле", где он должен был стать одной из главных звезд арабского футбола.

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Такой контекст делает переезд Неймара в МЛС привлекательным вариантом как для самого игрока, так и для "Интер Майами", стремящегося привлекать в свой состав известных игроков. Маскерано, который видел силу трезубца, образованного Месси, Суаресом и Неймаром, во время своей карьеры в "Барселоне", считает, что бразилец может многое дать команде, если сможет восстановиться физически и психологически.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермена" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. С того момента нападающий провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии и записал в свой две голевые передачи.

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