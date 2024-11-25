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Экс-тренер "Астаны" может вернуться в Казахстан: это не Стойлов

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Экс-тренер "Астаны" может вернуться в Казахстан: это не Стойлов ©instagram.com/fcqyzyljar

Сербский тренер Срджан Благоевич, известный по работе в столичной "Астане" и актауском "Каспии", может продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

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Сербский тренер Срджан Благоевич, известный по работе в столичной "Астане" и актауском "Каспии", может продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Kazakh_football_inside, он может возглавить петропавловский "Кызылжар".

После Казахстана Благоевич тренировал венгерский "Дебрецен" в перид 2022-2024 годов.

"Кызылжар" завершил сезон в КПЛ-2024 на девятом месте. Ранее сообщалось, что наставник петропавловцев Али Алиев интересен "Женису", поскольку главный тренер столичной команды Акис Вавалис из Греции может уехать в связи со вступлением в силу нового закона, согласно которому из государственного бюджета запрещается использовать средства для выплаты зарплаты легионерам.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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