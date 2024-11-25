Экс-тренер "Астаны" может вернуться в Казахстан: это не Стойлов

Сербский тренер Срджан Благоевич, известный по работе в столичной "Астане" и актауском "Каспии", может продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Kazakh_football_inside, он может возглавить петропавловский "Кызылжар".

После Казахстана Благоевич тренировал венгерский "Дебрецен" в перид 2022-2024 годов.

"Кызылжар" завершил сезон в КПЛ-2024 на девятом месте. Ранее сообщалось, что наставник петропавловцев Али Алиев интересен "Женису", поскольку главный тренер столичной команды Акис Вавалис из Греции может уехать в связи со вступлением в силу нового закона, согласно которому из государственного бюджета запрещается использовать средства для выплаты зарплаты легионерам.