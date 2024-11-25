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"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира

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"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира ©x.com/realmadrid

Бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщают Vesti.kz.

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Бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Реала" у футболиста диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Как сообщает COPE, ожидается, что восстановление игрока займет от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Винисиус в 18 матчах забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов, что наряду с Эрлингом Холандом делает его самым дорогим футболистом мира.

Тем временем мадридский клуб готовится к важному поединку. В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" встретится с английским "Ливерпулем" на легендарном "Энфилде". Матч запланирован на 27 ноября.


Отметим, на данный момент в лазарете "Реала" находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Лукас Васкес а также полузащитники Орельен Тчуамени и Родриго.

Реал Мадрид Травма Футбол

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