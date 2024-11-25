У Абата Аймбетова сорвался трансфер в Европе: известны подробности

Казахстанский нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Абат Аймбетов заинтересовал азербайджанские клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В январе будущего года 29-летний футболист может вести переговоры с любым клубом, ведь его контракт с командой истекает в июне.

По данным источника, близкому к ситуации, в его услугах заинтересован "Туран", который тренирует бывший тренер "Кайрата" Курбан Бердыев.

Текущей осенью один из лидеров чемпионата Азербайджана выходил на Аймбетова, однако не успел совершить сделку до закрытия трансферного окна. Не исключено, что предстоящей зимой "Туран" вернется к кандидатуре казахстанского футболиста.

Ранее, до перехода Аймбетова в "Адана Демирспор", им интересовался "Карабах", однако нападающий решил попробовать свои силы в более конкурентной лиге.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Аймбетов сыграл всего семь матчей, не отметившись результативными действиями. Клуб казахстанца прочно занимает последнее, девятнадцатое место, отставая от спасительной зоны на десять очков.