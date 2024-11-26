"Кайрат" будет играть в Астане? В клубе сделали заявление о следующем сезоне

Генеральный директор футбольного клуба "Кайрат" Аскар Есимов рассказал о реконструкции Центрального стадиона, а также о том, где клуб будет играть в 2025 году, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

По итогам минувшего сезона "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана. Однако позже появилась информация о том, что Центральный стадион Алматы может уйти на реконструкцию.

"Следующий год мы сыграем на Центральном стадионе. При этом нужно признать, что стадион морально устарел, там нужна реконструкция. Я знаю, что Акимат города работает над этим. Но подготовка займет время. В любом случае у нас есть запасной вариант - Академия им.Т.С.Сегизбаева на Майлина, там сертифицированное UEFA поле, планируем увеличение посадочных мест. Так что в любом случае у нас будет где играть", - заявил Есимов.

В следующем году "Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.