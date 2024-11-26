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"Кайрат" будет играть в Астане? В клубе сделали заявление о следующем сезоне

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"Кайрат" будет играть в Астане? В клубе сделали заявление о следующем сезоне ©ФК "Кайрат"

Генеральный директор футбольного клуба "Кайрат" Аскар Есимов рассказал о реконструкции Центрального стадиона, а также о том, где клуб будет играть в 2025 году, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

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Генеральный директор футбольного клуба "Кайрат" Аскар Есимов рассказал о реконструкции Центрального стадиона, а также о том, где клуб будет играть в 2025 году, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

По итогам минувшего сезона "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана. Однако позже появилась информация о том, что Центральный стадион Алматы может уйти на реконструкцию.

"Следующий год мы сыграем на Центральном стадионе. При этом нужно признать, что стадион морально устарел, там нужна реконструкция. Я знаю, что Акимат города работает над этим. Но подготовка займет время. В любом случае у нас есть запасной вариант - Академия им.Т.С.Сегизбаева на Майлина, там сертифицированное UEFA поле, планируем увеличение посадочных мест. Так что в любом случае у нас будет где играть", - заявил Есимов.

В следующем году "Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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