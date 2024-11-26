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Роналду отреагировал на свой новый рекорд

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Роналду отреагировал на свой новый рекорд ©ФК "Аль-Наср"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 5-го тура Лиги Чемпионов АФК с "Аль-Гарафой", передает Vesti.kz.

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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 5-го тура Лиги Чемпионов АФК с "Аль-Гарафой", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:1, а Роналду в этой встрече оформил дубль, установив мировой рекорд. Теперь на его счету 913 забитых голов.

"Большая победа этим вечером!" - написал Роналду в одной из социальных сетей.

После пяти сыгранных матчей "Аль-Наср" располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги Чемпионов АФК, набрав 13 очков. "Аль-Гарафа" после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав четыре очка. Возглавляет турнирную таблицу "Аль-Ахли", у которого 15 очков.

Отметим что Роналду выступает за команду с 2023 года. Его контракт действует еще один год.

Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия

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