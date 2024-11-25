Черчесов поставил себе оценку за работу в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался в эфире "Матч ТВ", что оценивает свою работу на групповой стадии Лиги наций лишь на скромную "тройку с минусом", сообщают Vesti.kz.

Казахстанская команда при Черчесове проиграла пять из шести матчей в Лиге наций с общим счетом 0:15, вылетев в дивизион С.

- Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?

- Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице - можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали - работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьевка уже прошла, и ты знаешь, с кем придется играть. Мы когда это обсуждали с президентом (федерации), естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путем за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определенный шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

- Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.

- Рискуешь ты всегда. Еще ни разу не было, чтобы ты пришел в какую‑то команду, где все в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждет. Я не один, есть тренерский штаб, мы все просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка - на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника, - сказал Черчесов в эфире программы "Громко" на "Матч ТВ".

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Будущее российского специалиста должно проясниться после избрания нового президента КФФ.