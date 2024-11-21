Когда решится будущее Черчесова в сборной Казахстана, сообщили в КФФ

По информации сайта "ВсеПроСпорт" со ссылкой на источник, близкий к КФФ, судьба Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана останется нерешенной до избрания нового президента организации, сообщают Vesti.kz.

Под руководством российского специалиста Казахстан набрала всего одно очко в шести матчах и потеряла место в дивизионе B Лиги наций.

"До назначения нового президента движений не будет", - сообщил источник.

Добавим, что выборы нового главы КФФ запланированы на 20 декабря, а сборная Казахстана узнала свою позицию в рейтинге ФИФА.

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Ранее Черчесову "нашли новое место работы", а в СМИ предположили, что в национальную команду мог бы вернуться Магомед Адиев.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Под его руководством сборная Казахстана сыграла шесть матчей в Лиге наций, в которых, пять раз проиграла с общим счетом 0:15 и один раз завершила встречу вничью (0:0).

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