Казахстан узнал место в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу опустилась на 110-ое место в рейтинге ФИФА после ничьей с Норвегией в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу опустилась на 110-ое место в рейтинге ФИФА после ничьей с Норвегией в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным портала football-ranking.com, который высчитывает по формуле рейтинга - Казахстан потерял две строчки, пропустив вперед Мавританию и Танзанию, которые совершили рывок на пять позиций.
В этом месяце казахстанцы проиграли Австрии (0:2) и Норвегии (0:5). Это привело к тому, что наша сборная вылетела в дивизион С Лиги наций, набрав лишь одно очко и потерпев пять поражений.
Лидером рейтинга является Аргентина, победившая на Кубке Америки. На второй строчке сборная Франции, а чемпион Европы команда Испании замыкает тройку лидеров.
Отметим, что самую высокую позицию в мировом рейтинге Казахстан занимал в сентябре 2016 года, когда располагался на 83-м месте.
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