Угроза Канело назвал победителя боя Бивол - Бетербиев и фаворита реванша

Американский боксер Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО) высказался об исходе боя между двумя россиянами - Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Их бой состоялся в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где Бетербиев победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

"По-честному, если говорить о боксе, Бивол выиграл этот бой. Если говорить об ущербе, Бетербиев приземлил более тяжелые удары, но мне кажется, Дмитрий сделал достаточно для победы. Это был прекрасный бой, от которого выиграли фанаты бокса. Теперь мы должны увидеть реванш, а я сражусь с победителем. Думаю, Бивол выйдет победителем из реванша. Но если его снова ограбят, ты ничего не сможешь поделать", - цитирует Бенавидеса Sport24 со ссылкой на его интервью Fight Hub TV.

Ранее WBO дала добро на реванш, он может состояться осенью следующего года.

Для Бивола это поражение стало первым на профи-ринге, тогда как Бетербиев впервые не смог оформить досрочную победу.

Напомним, самого Бенавидеса называют угрозой для мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), который под разными предлогами избегает очной встречи с Дэвидом.