WBO дала добро на реванш Бетербиева с Биволом

Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение относительного второго боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

В WBO дали понять, что не планируют в ближайшее время настаивать на обязательной защите титула в полутяжелом весе. То есть организация дает возможность провести реванш между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Обладатель временного пояса в этом весе британец Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) подождет.

Названа дата реванша Бетербиев - Бивол

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).