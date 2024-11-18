Черчесову нашли новую работу на случай увольнения из сборной Казахстана

Телеграм-канал "Инсайды от Карпа" утверждает, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в случае ухода со своего поста, может возглавить грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz.

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"Черчесов может возглавить Ахмат: если к зиме Саламыча попросят на выход из Казахстана, то грозненцы вернутся к варианту назначения его главным тренером вместо Ташуева. Летом Стас отказал чеченцам, принял после Адиева национальную команду казахов, провально выступил с ней в Лиге Наций - а недавно президент КФФ (Адлет Барменкулов - Прим. Ред), который его пригласил, покинул свой пост", - пишет источник.

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Напомним, Черчесов стал главным тренером национальной команды в июне 2024 года. Под его руководством, казахстанцы сыграли шесть матчей - все в Лиге наций. В этих играх национальная команда набрала лишь одно очко и проиграла пять матчей при одной ничьей с общим счетом 0:15.

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Напомним, прежний наставник сборной Казахстана Магомед Адиев в этом году начал совмещение постов в национальной команде и "Ахмате". После, он ушел из сборной в грозненский клуб. А в начале сентября, Адиев оставил свой пост в "Ахмате".

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