Лидеры постарели, а молодежь не готова? Каким будет состав сборной Казахстана в 2025-м

Сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Норвегии (0:5) в Осло и бесславно завершила цикл Лиги наций, вылетев из дивизиона B. Корреспондент Vesti.kz попытался абстрагироваться от фигуры главного тренера Станислава Черчесова и рассказать, а есть ли потенциал у нашей команды с точки зрения игрового ресурса, или он был исчерпан при Магомеде Адиеве.

Об изменениях в составе сборной Казахстана заговорил еще сам Адиев, после игр с Грецией и Люксембургом (в плей-офф Лиги наций). Он понимал, что ресурс некоторых игроков выработан или же, как минимум, им требуется перезагрузка. Множество важнейших игроков прошлого цикла, находясь уже в солидном возрасте, вдруг вышли на пик и показывали футбол, который никогда ранее не демонстрировали.

Регрессия к среднему наступила при Черчесове и оказалась беспощадна в плане результатов. Шацкий уже не так спасал, Тагыберген не кошмарил вратарей дальними ударами, а Аймбетов оказался не столь же эффективен и грандиозен в индивидуальных действиях.

Заменить этот персональный и общекомандный кураж другими лицами не удалось, а сборная очень нуждалась в этом обновлении. Молодежь не смогла сразу попасть в состав и дать результат. Адиеву удавалось внедрять в состав новых игроков органично и эффективно. Как мы помним, сначала проявил себя Эльхан Астанов, потом засверкал Максим Самородов, ключевым игроком он сделал Рамазана Оразова, а уже в конце цикла своей работы он добавил Ислама Чеснокова и Адлета Садыбекова.

Но у Адиева практически всегда был позитивный фон результатов, а вот у Черчесова, напротив, - постоянный негатив из-за поражений, что естественно сказывалось на адаптации и уверенности новой молодежи в сборной.

Если суммировать впечатления по прошедшей Лиге наций, то состав сборной Казахстана выглядит несбалансированным и лишенным широкой ротации.

Среди вратарей наметилась конкуренция, но многим и раньше было очевидно, что Покатилов в своей оптимальной форме игрок примерно тех же возможностей, что и Шацкий, поэтому удивляться его появлению в играх с Норвегией и Австрией нельзя.

Любопытно, навяжет ли конкуренцию им другие вратари, в частности, молодой Темирлан Анарбеков и вновь напомнивший о своем таланте Мухаммеджан Сейсен.

Среди защитников есть кадровый дефицит. Особенно на правом фланге, где активно внедряется Султанбек Астанов, но во-первых у него далеко не все получается, а во-вторых, у сборной просто нет альтернативы игроку "Ордабасы". Да, там может сыграть Еркин Тапалов и есть Багдат Каиров, который ранее закрывал эту опцию, но правый фланг выглядит на абсолютном контрасте с левой бровкой, где Ян Вороговский играет монументально и стабильно. К слову, четкого бэкапа слева на фланге у нас тоже нет. Появился Асхат Балтабеков, но ему 31 год и есть сомнения, что игрок "Жетысу" готов оказать конкуренцию Вороговскому.

В центре, Черчесов затеял перестройку, не только кадровую, но тактическую, решив уйти от схемы в три центрбека. В такой конфигурации оптимальной парой сейчас представляется Нуралы Алип - Алибек Касым. Но потеря каждого из них влечет за собой проблемы. Александр Марочкин всегда остается важной опцией, но последний цикл Лиги наций показал, насколько ему тяжело в индивидуальной игре и в схеме с двумя ЦЗ. Показательно, что Александр потерял место и в "Астане", где его довольно быстро вытеснил Бранимир Калаица.

Черчесов уже опробовал Адильбека Жумаханова и Улара Жаксыбаева - это интересные кандидатуры, особенно молодой защитник "Атырау", способный расти и прибавлять. Но опять же, сейчас они не являются равной альтернативой Касыму или Алипу.

Опорная зона - еще одна проблема, которая была обнажена в недавней игре в Осло. Еркин Тапалов - очень старательный, универсальный и тактически выученный игрок, но в нем нет ни одного явного выделяющегося качества. Аслан Дарабаев при всей магии его возвращения и высоком игровом интеллекте, уже вряд ли превзойдет себя прежнего, ведь ему 35 лет. Асхат Тагыберген, несмотря на всю критику в его сторону, в сборной был едва ли не самым стабильным игроком в рамках осеннего цикла. Но опять же, нельзя строить новую команду вокруг 34-летнего футболиста.

В связи с этим, выходит так, что травма Адлета Садыбекова больно ударила по сборной, поскольку это пока единственно прогрессирующий и соответствующий сборной опорный полузащитник. В таком дефиците в центральной оси должен оставаться Бахтиер Зайнутдинов, сейчас он нужен сборной именно как игрок с функциями восьмого номера. Но даже в таком варианте, количество центральных полузащитников в сборной остается критическим и эта зона очень уязвима в нашей команде.

В качестве десятого номера Черчесов, судя по минувшему циклу, очень верит в Бауыржана Исламхана. Это ставка вполне объяснима и надежда на определенный буст в карьере Баторика остается, ведь в сборной ему до сих пор не удалось проявить себя настоящей звездой, лидером. Может быть, это получится в следующем году. Несмотря на воспитательные меры от Черчесова, боевой единицей остается Рамазан Оразов и он еще принесет пользу команде. В той же позиции десятки у нас есть два интересных молодых кандидата - Арман Кенесов и Андрей Ульшин, достаточно тонкие игроки, но и специфичные, в рамках сборной их роли пока лишь эпизодические.

А вот на краях атаки два ярчайших футболиста и потенциальных лидера. Ислам Чесноков и Максим Самородов должны вести за собой команду: их технический, ментальный и общеигровой арсенал позволяет говорить применительно к ним именно в таких категориях. Однако, вновь мы сталкиваемся с проблемой конкуренции. Равноценных фигур Исламу и Максиму нет. Эльхан Астанов не может найти себя прежнего. Галымжан Кенжебек и Жан-Али Пайруз талантливы, но пока не готовы к основе сборной.

В центре нападения у нас вроде бы большой выбор, но у каждого из форвардов свои проблемы и изъяны. Аймбетов без практики, Каримов и Жаксылыков заточены под контратакующую игру и нестабильны, у Шушеначева кризисный период в игровой карьере, да и в целом в сборной он заиграть никак не может. По Омиртаеву проблему обозначил сам Черчесов - отсутствие необходимой интенсивности. Из молодого поколения потенциально есть некоторая надежда на Ивана Свиридова и Яна Труфанова, но опять же - оба не стопроцентные игроки основы в своих клубах и пока далеки от того, чтобы выбивать 10+ голевых действий в чемпионате.

Вопросов остается много, безусловно мы должны обращать внимание на работу Черчесова, эффективны ли его методы в сборной Казахстана. Но в то же время мы должны смотреть правде в глаза и понимать, что состав сборной Казахстана не позволяет стабильно держаться на той планке, которую задал Адиев. Пока внутри казахстанского футбола нет системности, за каждым успехом будет следовать провал и волнообразность в результатах останется.

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