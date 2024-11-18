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Массовой дракой закончился матч "Сочи": Шушеначев помог победить (Видео)

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Массовой дракой закончился матч "Сочи": Шушеначев помог победить (Видео) ©ФК "Сочи"

В матче 19 тура первой лиги чемпионата России ФК "Сочи" обыграл на выезде ФК "Тюмень", сообщают Vesti.kz.

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В матче 19 тура первой лиги чемпионата России ФК "Сочи" обыграл на выезде ФК "Тюмень", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный гол был забит на 95-й минуте Руслан Барт.

Через некоторое время после гола на поле вспыхнула драка. Ее итогом стала красная карточка игроку "Сочи" Кириллу Суслову.

Отметим, что хозяева на 90+1 минуте остались в меньшинстве после удаления Данила Карпова.

Добавим, что игрок сборной Казахстана Артур Шушеначев на 76 минуте вышел на замену в составе "Сочи".

"Сочи", набрав 31 очко, занимает четвертое место в первой лиге. Шушеначев, провел восемь матчей за свой клуб.

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