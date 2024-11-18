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В чемпионате Саудовской Аравии грядет забастовка: Роналду в деле?

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В чемпионате Саудовской Аравии грядет забастовка: Роналду в деле? ©ФК "Аль-Наср"

Несколько клубов из Саудовской Аравии задерживают выплаты зарплат иностранным игрокам, сообщают Vesti.kz.

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Несколько клубов из Саудовской Аравии задерживают выплаты зарплат иностранным игрокам, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Ромен Молина, проблемы с выплатами наблюдаются у клубов второго дивизиона, включая "Аль-Орубу", "Аль-Холуд" и "Аль-Сафу".

По данным источника, некоторые легионеры рассматривают варианты забастовки или подачи жалобы в ФИФА.

После десяти туров "Аль-Оруба" занимает 13 место, а "Аль-Холуд" - 15. В составе "Аль-Орубы" играет экс-полузащитник "Барселоны" Кристиан Тельо, а за "Аль-Холуд" выступает бывший игрок "блауграны" Алекс Кольядо.

Напомним, в Саудовской Про-лиге (высший дивизион) выступают ряд звезд мирового футбола, в частности Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Неймар ("Аль-Хиляль"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад") и другие.

Саудовская Аравия Футбол Роналду Криштиану

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