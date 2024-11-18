Легендарный тренер прокомментировал фиаско Черчесова в сборной Казахстана

Бывший главный тренер московского "Локомотива", сборной России и киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Наверное, то, что происходит в сборной Казахстана – это реальное отражение футбола на сегодняшний день. В их группе все команды сильнее, поэтому получился такой результат. Когда 11 футболистов соперника сильнее, чем твои, это очень сложно. Любой тренер может оказаться в подобной ситуации, и у него ничего не получится сделать", - приводит слова Семина Metaratings.

Напомним, Черчесова представили в качестве наставника сборной Казахстана в июне этого года. Под его руководством национальная команда сыграла шесть матчей, завершив один вничью и пять проиграв с обшим счетом 0:15.

В последней встрече, подопечные Черчесова были разгромлены в Осло Норвегии со счетом 5:0.