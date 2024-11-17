Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:51
 

Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций

  Комментарии

Поделиться
Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций ©Алихан Сариев

Сегодня, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграла с Норвегией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграла с Норвегией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу Норвегии. У хозяев хет-трик оформил Эрлинг Холанд, а еще по голу забили Александр Серлотт и Антонио Нуса.

Теперь норвежцы набрали 13 очков и заняли первое место в группе. Австрия дома неожиданно сыграла вничью 1:1 со Словенией и заняла второе место с 11 баллами.

Казахстан с одним баллом оказался на последнем месте. Единственное очко сборной удалось зацепить в домашней игре с Норвегией (0:0). Нашей команде не удалось забить в шести матчах турнира, который закончился с разницей мячей 0-15.

В следующем сезоне казахстанцы сыграют в дивизионе С Лиги наций.

Сборная РК по футболу Норвегия Лига наций Футбол

Реклама

Живи спортом!