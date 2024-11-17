Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций

Сегодня, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграла с Норвегией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу Норвегии. У хозяев хет-трик оформил Эрлинг Холанд, а еще по голу забили Александр Серлотт и Антонио Нуса.

Теперь норвежцы набрали 13 очков и заняли первое место в группе. Австрия дома неожиданно сыграла вничью 1:1 со Словенией и заняла второе место с 11 баллами.

Казахстан с одним баллом оказался на последнем месте. Единственное очко сборной удалось зацепить в домашней игре с Норвегией (0:0). Нашей команде не удалось забить в шести матчах турнира, который закончился с разницей мячей 0-15.

В следующем сезоне казахстанцы сыграют в дивизионе С Лиги наций.