Черчесов назвал причины поражения Казахстана в последнем матче Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Норвегии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа прошла в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

"Сейчас я ребятам сказал, что единственный матч в этом розыгрыше, где мы сами не сделали какую-то грубую ошибку, это первый матч (с Норвегией), поэтому мы и очко взяли. А если так разобраться во всех матчах, вот даже сегодня, игра идет, понятно, команда хорошая, давление оказывает, но это давление ни о чем не говорит. Мы сами теряем мяч на ровном месте, нам забивают гол, а это у команды забирает дополнительные силы, потому что надо отыгрываться.

Почти все голы забиты после невынужденных ошибок. Но это не только сегодня, это во всех играх происходило. Хотя команда играла, команда хочет играть. Мы это видим. За это я их поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые на ровном месте случаются, надо в следующем розыгрыше убирать.

Видимо, это год вот таких вещей. Следующий год начинаем с чистого листа, ждем жеребьевки. Все идет своим чередом", - сказал Черчесов на видео от КФФ.