Джейк Пол ответил на вызов Артура Бетербиева

Популярный американский ютубер Джейк Пол отреагировал на вызов абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, передают Vesti.kz.

Бетербиев посредством соцсетей обратился к американцу: "Джейк, что ты сможешь сделать в ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я открыт для любых предложений".

Пол ответил:

Just seen this….top 5 pound for pound fighter in the world calling me out. Hahahahahaha. 4 years in and I run this sport https://t.co/KsgajMVzvX