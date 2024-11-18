Джейк Пол ответил на вызов Артура Бетербиева
Популярный американский ютубер Джейк Пол отреагировал на вызов абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, передают Vesti.kz.
Популярный американский ютубер Джейк Пол отреагировал на вызов абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, передают Vesti.kz.
Бетербиев посредством соцсетей обратился к американцу: "Джейк, что ты сможешь сделать в ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я открыт для любых предложений".
Пол ответил:
"Только что увидел, как этот.... лучший боец мира вне зависимости от весовой категории вызывает меня на бой. Хахахахахахаха. 4 года и я управляю этим спортом".
Напомним, что в минувшие выходные Джейк Пол победил легендарного американского боксера Майка Тайсона и подвергся критике за выбор возрастного соперника. Например, внук Мухаммеда Али назвал блогера позором для этого вида спорта.
Just seen this….top 5 pound for pound fighter in the world calling me out. Hahahahahaha. 4 years in and I run this sport https://t.co/KsgajMVzvX— Jake Paul (@jakepaul) November 17, 2024
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