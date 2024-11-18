Рахмонов предложил выйти "раз на раз" за 80 тысяч тенге

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) опубликовал любопытный пост в соцсетях, передают Vesti.kz.

Он обратился к своим подписчикам с таким вопросом:

"Есть желающие выйти раз на раз за 80 тысяч тенге?", - говорится в подписи под его фото.

Рахмонов вернется в октагон в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), когда в соглавном событии встретится с непобежденным ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (15-0). Поединок будет рассчитан на пять раундов.

Уже известен главный кард турнира UFC 310, подробности - здесь.

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Для Рахмонова это будет первый бой в этом году, последний раз он бился в декабре 2023-го, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-8-1).

В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает третье место, Гэрри - седьмое. Чемпионом дивизиона является Белал Мухаммад (24-3), с которым казахстанец должен был подраться в главном бою UFC 310, но американец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, вследствие чего ему на замену нашли Гэрри.