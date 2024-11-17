Стал известен главный кард UFC 310 c участием Шавката Рахмонова

Стало известно, кто выступит в главном карде турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Ивент возглавит бой бразильца Алешандре Пантожи (28-5) против японца Кая Асакуры (21-4). Пантожа является действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

В соглавном событии встретятся казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) и ирландец Иэн Мачадо Гэрри (15-0). Бой будет рассчитан на пять раундов.

Список основных боев UFC 310 выглядит так:

Изначально соперником Рахмонова числился действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3), однако американец палестинского происхождения выбыл из поединка из-за проблем со здоровьем. Экс-чемпион UFC американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) и Колби Ковингтон (17-4) из США отказались выйти на замену Мухаммаду, тогда как Гэрри принял поединок с Шавкатом.

Рахмонову сообщили важную новость на бой UFC с небитым соперником