Стал известен главный кард UFC 310 c участием Шавката Рахмонова
©Vesti.kz/Turar Kazangapov
Стало известно, кто выступит в главном карде турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.
Стало известно, кто выступит в главном карде турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.
Ивент возглавит бой бразильца Алешандре Пантожи (28-5) против японца Кая Асакуры (21-4). Пантожа является действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
В соглавном событии встретятся казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) и ирландец Иэн Мачадо Гэрри (15-0). Бой будет рассчитан на пять раундов.
Список основных боев UFC 310 выглядит так:
Изначально соперником Рахмонова числился действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3), однако американец палестинского происхождения выбыл из поединка из-за проблем со здоровьем. Экс-чемпион UFC американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) и Колби Ковингтон (17-4) из США отказались выйти на замену Мухаммаду, тогда как Гэрри принял поединок с Шавкатом.
Mitchell vs. Gracie!!! 😳 pic.twitter.com/2wqPUUWhXZ— MMA Mania (@mmamania) November 17, 2024
Рахмонову сообщили важную новость на бой UFC с небитым соперником
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