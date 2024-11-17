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Теннис
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Камбэк принес Казахстану путевку в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг

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Камбэк принес Казахстану путевку в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг ©Tengrinews/Turar Kazangapov

Сборная Казахстана по теннису обыграла Южную Корею в Астане и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по теннису обыграла Южную Корею в Астане и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Решающее очко национальной команде принесла Юлия Путинцева, обыгравшая Ен Ву Ку со счетом 6:4, 7:5. Причем во втором сете казахстанская теннисистка уступала 3:5, но несмотря на это, выправила положение на корте и дожала соперницу в упорной борьбе.

Встреча длилась 1 час и 41 минуту. В ходе игры Путинцева сделала 5 эйсов и совершила 1 двойную ошибку. Ен Ву Ку отметилась 1 подачей навылет при 2 двойных ошибках.

Ранее победу одержали Елена Рыбакина и Зарина Дияс

Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года.

Путинцева Юлия теннис WTA Южная Корея Казахстан

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