Разгромом обернулся матч Рыбакиной за сборную Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№6) провела матч за сборную страны в Кубке Билли Джин Кинг, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в матчевой встрече со сборной Южной Кореи была Со Хен Пак (№355).

Встреча, продлившаяся один час и восемь минут на корте Beeline Arena в Астане завершилась в пользу Рыбакиной по итогам двух сетов со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, ранее Зарина Дияс (№383) обыграла Да Ен Бак (№314) - 3:6, 6:3, 7:6. Встреча продолжалась почти три часа.

Таким образом, счет в пользу Казахстана - 2:0. Завтра, противостояние продолжится тремя встречами.

Запланированы следующие матчи: Рыбакина - Да Ен Бак, Дияс - Со Хен Пак и в заключительной парной игре (если она понадобится), будут играть казахстанский дуэт Анна Данилина/Жибек Куламбаева против гостевого тандема Ку Ен Ву/Дабин Ким.

Фото: Турар Казангапов©