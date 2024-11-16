"Было трудно играть в Казахстане". В сборной Норвегии сделали заявление о матче Лиги наций

Форвард сборной Норвегии Александр Серлот в интервью корреспонденту Meta-ratings.kz ответил на вопрос о матче против Казахстана в рамках шестого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

- Что вы планируете изменить в завтрашней игре, чтобы найти ключ к воротам сборной Казахстана?

- Нам нужно держать высокий темп игры. Думаю, мы провели неплохую игру в Алматы. Нам было трудно играть в Казахстане. Домашние игры мы проводим лучше, поэтому надеюсь, что получится забить голы и набрать заветные три очка.

Встреча шестого тура пройдет 17 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло. Начало - в 22:00 по казахстанскому времени.

Сборная Казахстана прибыла в Норвегию на матч против Холанда

Напомним, подопечные Станислава Черчесова в группе 3 лиги B занимают последнее, четвертое место. Национальная команда набрала один балл, как раз, в домашнем матче с Норвегией (0:0), нейтрализовав в Алматы главную звезду этой команды Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

В остальных матчах, сборная Казахстана потерпела четыре поражения с общим счетом 0:10.

Лидируют в квартете команды Австрии и Норвегии, у которых по десять баллов. У сборной Словении семь очков.