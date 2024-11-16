Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 16:30
 

Сборная Казахстана прибыла в Норвегию на матч против Холанда

  Комментарии (1)

Поделиться
Сборная Казахстана прибыла в Норвегию на матч против Холанда ©КФФ

Сборная Казахстана прибыла в Осло на заключительный матч группового этапа Лиги наций против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сборная Казахстана прибыла в Осло на заключительный матч группового этапа Лиги наций против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Встреча шестого тура пройдет 17 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло. Начало - в 22:00 по казахстанскому времени.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова в группе 3 лиги B занимают последнее, четвертое место. Национальная команда набрала один балл, как раз, в домашнем матче с Норвегией (0:0), нейтрализовав в Алматы главную звезду этой команды Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

В остальных матчах, сборная Казахстана потерпела четыре поражения с общим счетом 0:10.

Лидируют в квартете команды Австрии и Норвегии, у которых по десять баллов. У сборной Словении семь очков. 


Сборная РК по футболу Норвегия Холанд Эрлинг Лига наций Футбол

Реклама

Живи спортом!