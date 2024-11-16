"Это было для Олимпиады". Рыбакина - о победе за сборную, красивой форме и болельщиках

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№6) поделилась эмоциями от победы в матче Кубка Билли Джин Кинг. Во второй игре противостояния плей-офф между командами Казахстана и Южной Кореи она ограничилась двумя сетами, передают Vesti.kz.

Встреча против 22-летней Со Хен Пак (№355) закончилась со счетом 6:2, 6:2. 25-летней Рыбакиной хватило часа и семи минут.

- Корт, я бы сказала, неплохой, но для меня немножко медленный. Это был непростой матч был первый. Кореянки неплохие, Зарина их расстроила, все-таки был достаточно близкий матч. А себя на корте я чувствовала уверенно.

- Ваш соотечественник Александр Бублик признавался, что хотел бы сыграть с вами в миксте. Что вы об этом думаете?

- Мы как-то уже играли с Сашей. Правда, это было давно, в Австралии. Сейчас я стараюсь фокусироваться на одиночке. Но если физически буду готова, то мы могли бы сыграть. Это точно было бы весело, потому что с Сашей на корте не соскучишься (улыбается).

- Сегодня было нервозное начало противостояния. Вы ушли разминаться, а матч Дияс шел порядка трех часов. Как вы скорректировали свою подготовку в этот момент?

- Действительно, это был очень долгий матч. Особенно близкий по счету и не ожидаешь, когда он закончится. Я предполагал, что он может получиться долгим, так как корты и мячи достаточно медленные и тяжелые. Я размялась, перекусила, посмотрела их матч по телевизору, подготовила свои ракетки и вновь размялась. Это уже не первый раз, поэтому я была готова.

- Шумные казахстанские фанаты как обычно поддерживают команду. Что скажете о болельщиках?

- Рада видеть полные трибуны. Поддержка очень важна. Не важно, проигрываешь или выигрываешь, ты слышишь поддержку. Особенно приятно слышать поддержку от детей, которые за тебя искренне болеют.

- Теннисные болельщики активно обсуждают ваш наряд на этот матч. Расцветка с национальным колоритом, очень красиво. Участвовали ли вы в разработке этой формы?

- Да, со мной советовались, показывали разные варианты. Мы вместе выбрали такие цвета и дизайн. Изначально это было для Олимпиады. Конечно, я очень расстроилась, когда не смогла сыграть там. Рада, что смогла надеть форму здесь, и еще не раз надену. Она красивая и мне очень понравилась. Потом меня спрашивали по отдельным деталям, как мне будет комфортно и удобно. Есть еще один вариант. Может, его завтра тоже надену (улыбается).

- После матча болельщики-дети не отпускали вас. Вы понимаете, какое влияние вы оказываете на маленьких зрителей? Что бы вы им посоветовали?

- Очень много детей, это безумно приятно. К сожалению, не каждому могла уделить время. Пожелать могу наслаждаться игрой, получать удовольствие. Может, многие из них захотят играть на профессиональном уровне, это большой труд, должна присутствовать дисциплина. Кто хочет этого - пожелаю здоровья, без травм, хороших людей вокруг. Остальным желаю получать удовольствие, ведь благодаря теннису можно встретить многих людей, поехать куда-то учиться. Это огромная возможность.

- Помните ли вы моменты из детства, когда сами, в роли зрителя, следили за матчами и просили у кого-то автограф?

- Я помню, что я приходила на какие-то матчи. Мне кажется, я один раз брала автограф - у Елены Янкович. В дальнейшем я встречала своих кумиров, когда уже играла на юниорских "Больших шлемах". Когда была маленькая, то не так часто посещала теннисные турниры. Смотрела по телевизору, и не было такого, что выделяла для себя какого-то одного игрока, как кумира.

По итогам первого игрового дня между сборными команда Казахстана ведет 2:0. В первой игре важное очко национальной команде принесла Зарина Дияс (№383).

"Видеть флаг, слышать гимн - я не могу проиграть!". Дияс сделала эмоциональное заявление о сборной

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️