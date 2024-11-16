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Джейк Пол вызвал на бой абсолютного чемпиона мира и получил ответ

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Джейк Пол вызвал на бой абсолютного чемпиона мира и получил ответ ©x.com/jakepaul

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев, ответил на вызов американца Джейка Пола, который ранее выразил желание выйти с ним на ринг, сообщают Vesti.kz.

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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев, ответил на вызов американца Джейка Пола, который ранее выразил желание выйти с ним на ринг, сообщают Vesti.kz.

"Джейк, что ты сможешь сделать в ринге против действующего неоспоримого чемпиона? Просто знай, что я открыт для любых предложений", - написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 16 ноября 27-летний Пол нанес поражение легендарному Майку Тайсону. Поединок в Арлингтоне (США) завершился решением судей в пользу ютубера.

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над Дмитрием Биволом и объединив все чемпионские пояса в полутяжелом весе, стал абсолютным королем дивизиона.

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