Иэн Гэрри рассказал, почему согласился на бой с Рахмоновым

Ирландский боец Иэн Гарри (15-0) высказался о предстоящем поединке против казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что их встреча состоится на турнире UFC 310. Изначально Гарри планировал бой с Хоакином Бакли на турнире в Тампе, однако его соперником теперь станет Рахмонов, а Бакли заменит Колби Ковингтон.

"Сейчас я в Таиланде и готовился к здоровенному парню, который дерется из стойки левши. Теперь я все поменяю и подерусь на неделю раньше в Лас-Вегасе. Я изначально хотел подраться именно там. Теперь никто не сможет сказать, что я не рискую. Теперь все будут говорить, что этот парень действительно готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Дать мне парня, который наводит ужас на весь полусредний вес? Идеально! Я готов подраться через три недели. И я найду способ побить его", - заявил Гарри на видео в соцсетях.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Гэрри после отмены боя Шавката с Мухаммадом, бросил вызов казахстанцу, а тренер Рахмонова разоблачил другую звезду UFC.