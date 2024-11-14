Тренер Рахмонова разоблачил Ковингтона после переговоров о бое в UFC

Тренер казахстанского бойца Шавката Рахмонова и DAR Team Эдуард Базров рассказал о переговорах с американцем Колби Ковинтоном, владевшим титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

"Ковингтон сказал, что готов драться, но делать ничего не хочет. Насколько я знаю, ему предлагали бой с Шавкатом, но он просто промолчал", – заявил Базров в интервью Meta-ratings.kz.

Ранее Ковингтон записал Рахмонову видеообращение , в котором дал понять, что готов подраться с ним, но сделал это в агрессивной манере с оскорблениями: он назвал Шавката "придурком" и призвал перевести его слова на его "диалект пещерного человека".

Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Колби Ковингтон

Напомним, у Рахмонова был запланирован бой с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. На замену ему также рассматривался бывший чемпион дивизиона, американец нигерийского происхождения Камару Усман, но "Нигерийский кошмар" отказался от встречи с казахстанцем, о чем также подтвердил Базров.