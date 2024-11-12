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Колби Ковингтон оскорбил Рахмонова. Казахстанец ответил достойно

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Колби Ковингтон оскорбил Рахмонова. Казахстанец ответил достойно ©Tengrinews/Turar Kazangapov

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) отреагировал на дерзкое заявление американского файтера Колби Ковингтона (17-4), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) отреагировал на дерзкое заявление американского файтера Колби Ковингтона (17-4), передает Vesti.kz.

Ковингтон записал Рахмонову видеообращение, в котором дал понять, что готов подраться с ним, но сделал это в агрессивной манере с оскорблениями: он назвал Шавката "придурком" и призвал перевести его слова на его "диалект пещерного человека".

Ответ Рахмонова в Instagram не дал себя долго ждать.

"Давай, я готов! Твои разговоры не помогут тебе в октагоне", - заявил Рахмонов.


Ожидается, что Шавкат Рахмонов останется в карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), который состоится 7 декабря, однако соперник казахстанца пока не утвержден.

UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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