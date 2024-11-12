Колби Ковингтон оскорбил Рахмонова. Казахстанец ответил достойно

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) отреагировал на дерзкое заявление американского файтера Колби Ковингтона (17-4), передает Vesti.kz.

Ковингтон записал Рахмонову видеообращение, в котором дал понять, что готов подраться с ним, но сделал это в агрессивной манере с оскорблениями: он назвал Шавката "придурком" и призвал перевести его слова на его "диалект пещерного человека".

Ответ Рахмонова в Instagram не дал себя долго ждать.

"Давай, я готов! Твои разговоры не помогут тебе в октагоне", - заявил Рахмонов.

Ожидается, что Шавкат Рахмонов останется в карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), который состоится 7 декабря, однако соперник казахстанца пока не утвержден.