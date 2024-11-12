Леброн Джеймс сделал заявление о завершении карьеры

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос о возможном завершении карьеры, передает Vesti.kz.

39-летний форвард выступает в НБА с 2003 года. В последние шесть лет он играет за "Лейкерс".

"Довольно круто, что с таким количеством миль, которые я проехал на своих шинах, и с отсутствием протектора на них я все еще могу ездить по шоссе и делать это на высоком уровне. Просто стараюсь отдавать игре все силы, даже за её пределами и до начала, если это имеет смысл. Приезжаю сюда (на площадку) за четыре-пять часов до матча и уже начинаю делать все, чтобы быть лучше. С самого начала я был благословлен какими-то неземными способностями и в полной мере воспользовался ими. Посмотрим, как долго у меня получится играть.

Но я не буду выступать до момента, когда мои шины откажут. Я не буду одним из этих парней", - заявил Леброн для Fadeaway World.