Гвардиола захотел переманить звезду "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде, передает Vesti.kz.

Как сообщает портал Fichajes, Вальверде хотят купить уже в ближайшее время. Он способен действовать как в опорной зоне, так и на более атакующих позициях. Эта универсальность привлекает главного тренера Гвардиолу. Впрочем, провернуть трансфер Федерико "Манчестер Сити" будет очень сложно.

"Реал" может отклонить любое предложение по уругвайцу, учитывая его важность в системе игры Карло Анчелотти. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Вальверде в 130 миллионов евро.