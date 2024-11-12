"Новый Модрич" отказал "Реалу": 21-летнего таланта хочет и "Барса"

Полузащитник загребского "Динамо" Мартин Батурина, которого нередко называют "новым Лукой Модричем", отклонил предложение от мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Патрика Бергера.

По информации источника, "королевский клуб" предлагал 21-летнему игроку сборной Хорватии контракт на пять лет. При этом первые два года "Реал" планировал отдать Батурина в аренду в один из клубов Ла Лиги.

Однако 21-летний хорват отклонил предложение, поскольку хочет закрепиться в основе топ-клуба уже следующим летом. Батурина планирует покинуть загребское "Динамо" по окончании нынешнего сезона и считает идеальным вариантом для продолжения карьеры чемпионат Германии.

Добавим, что интерес к полузащитнику также проявляют каталонская "Барселона", мадридский "Атлетико" и англйиский "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что стоимость трансфера составит 20-25 миллионов евро.

В текущем сезоне Батурина отметился двумя голами и семью ассистами в 16матчах за "Динамо" Загреб.

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