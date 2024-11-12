Криштиану Роналду назвал будущих обладателей "Золотого мяча"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал игроков, которые в будущем могут стать обладателями "Золотого мяча", передают Vesti.kz со ссылкой на beIN SPORTS.

По его мнению, французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе является фаворитом в борьбе за следующий "Золотой мяч".

"Думаю, что Мбаппе добьется успеха. В клубе хорошая и крепкая структура. У них отличный тренер. Еще есть президент Флорентино Перес, который находится там уже долгое время. Думаю, что это не будет большой проблемой, учитывая его талант. Он уже доказал это. Мбаппе может стать следующим обладателем "Золотого мяча", - сказал Криштиану в своем YouTube-канале.

Также, по мнению Роналду, хорошие шансы на награду есть у Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Джуда Беллингема ("Реал") и Ламина Ямаля ("Барселона").

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Сам Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Больше эту награду выигрывал лишь Лионель Месси – рекордные восемь раз.

Однако в этом году ни португалец, ни аргентинец впервые за 21 год не попали в число номинантов, а "Золотой мяч" в итоге выиграл полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

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