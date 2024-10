"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты

Завершилась тожественная церемония награждения "Золотого мяча"-2024, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту сезона. Торжественное мероприятие прошло в театре Шатле в Париже (Франция).

Vesti.kz предлагает ознакомиться со всеми победителями в номинациях и претендентами на награды.

Главный приз - "Золотой мяч"-2024 выиграл полузащитнгик английского "Манчестер Сити" Родри. В минувшем сезоне испанец выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "горожан", а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, Родри признали лучшим игроком Евро-2024.

На приз также претендовали:

Джуд Беллингем ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Федерико Вальверде ("Реал"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Гранит Джака ("Байер"), Артем Довбик ("Жирона" / "Рома"), Тони Кроос ("Реал", завершил карьеру), Винисиус Жуниор ("Реал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг" / "Барселона"), Флориан Виртц ("Байер"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд / "Рома"), Харри Кейн ("Бавария"), Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья ("ПСЖ"), Коул Палмер ("Челси"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Букайо Сака ("Арсенал"), Хакан Чалханоглу ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / "Реал"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Адемола Лукман ("Аталанта"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Алекс Гримальдо ("Байер").

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал обладателем "Копа Трофи", вручаемого лучшему молодому игроку мира не старше 21 года.

На награду были также номинированы: Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – "Манчестер Юнайтед"), Арда Гюлер ("Реал"), Карим Конате ("Ред Булл Зальцбург"), Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (оба – "ПСЖ"), Савио Морейра ("Манчестер Сити"), Матис Тель ("Бавария").

Голкипер Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" второй год подряд выиграл приз имени Льва Яшина.

На награду также претендовали: Диогу Кошта ("Порто"), Джанлуиджи Доннарума ("ПСЖ"), Грегор Кобель ("Боруссия"), Андрей Лунин ("Реал"), Майк Меньян ("Милан"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Унаи Симон ("Атлетик"), Ян Зоммер ("Интер") и Ронуэн Уильямс ("Мамелоди Сандаунc").

Возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру.

На награду также претендовали: Хаби Алонсо ("Байер") Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

"Реал" был признан лучшим клубом сезона.

На приз также претендовали: "Боруссия" Дортмунд, "Жирона", "Байер" и "Манчестер Сити".

Харри Кейн и Килиан Мбаппе разделили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона. Форвард "Баварии" и нападающий "Реала" забили по 52 гола.

Полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати второй раз подряд выиграла женский "Золотой мяч".

"Барселона", сделавшая квадрупл, была признана лучшим женским клубом.

Футболистка "Тигрес" и сборной Испании Дженни Эрмосо получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность.

Награды вручаются по итогам сезона (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года), а не календарного года.