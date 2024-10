Назван лучший молодой игрок мира по версии France Football

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем трофея Копа на церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже, сообщают Vesti.kz.

Приз присуждается лучшему игроку до 21 года и назван в честь французской легенды Раймона Копа.

Помимо Ямаля среди номинантов на этот титул были такие молодые звезды как, Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и Матис Тель ("Бавария").

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ