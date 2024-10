"Золотой мяч"-2024: Выбран лучший вратарь мира

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес стал обладателем приза трофея Яшина на церемонии вручения "Золотого мяча", которая проходит в парижском театре "Шатле", сообщают Vesti.kz.

Эта награда вручается лучшему вратарю мира и названа в честь великого Льва Яшина. Она присуждается с 2019 года.

Помимо Мартинеса, представляющего "Астон Виллу", претендентами на награду были Джанлуиджи Доннарумма ("Пари Сен-Жермен"), Унаи Симон ("Атлетик"), Андрей Лунин ("Реал"), Майк Меньян ("Милан") Диогу Кошта ("Порто"), Грегор Кобель ("Боруссия"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Ян Зоммер ("Интер") и Ронуэн Уильямс ("Мамелоди Сандаунз").

Эмилиано стал первым двукратным лауреатом трофея.

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor