"Реал" назвали лучшим клубом мира на вручении "Золотого мяча"

Мадридский "Реал" признан лучшим клубом мира на церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже, сообщают Vesti.kz.

Помимо "Реала" на эту награду претендовали такие гиганты, как английский "Манчестер Сити", немецкие "Байер" и дортмундская "Боруссия", а также испанская "Жирона".

Real Madrid is the Men Club of The Year!



Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0