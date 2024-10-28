"Золотой мяч"-2024: сколько денег получит победитель?

Уже сегодня ночью станет известен обладатель премии "Золотой мяч"-2024 - одной из самых престижных индивидуальных наград в мире футбола, которую ежегодно получает лучший футболист по итогам календарного года, сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения пройдет в ночь с 28 на 29 октября в театре "Шатле" в Париже (Франция).

В этом году основатели France Football объединились с УЕФА для проведения мероприятия, посвященного чествованию лучших игроков по итогам сезона (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года).

Это 68-я по счету церемония вручения престижной награды. В числе номинаций премии: "Золотой мяч" среди мужчин, "ЗМ" среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), Клуб года среди мужчин и Клуб года среди женщин. В список призов в этом году также добавились две новые награды: Тренер года среди мужчин и Тренер года среди женщин.

Сколько денег получит победитель "Золотого мяча"-2024

Для обладателей "Золотого мяча" не предусмотрено никакого финансового вознаграждения, связанного с наградой. Однако в контрактах многих ведущих игроков теперь прописано, что они получат солидный бонус за "Золотой мяч".

Единственным официальным поощрением для победителей является пожизненный билет на будущие церемонии вручения "Золотого мяча".

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Ранее мы рассказали, чего стоит ждать от премии "Золотой мяч"-2024, кто считается главным фаворитом и где смотреть церемонию. Подробности - тут.

Между тем, в сеть утекли результаты голосования и раскрыли имя победителя.

"Золотой мяч"-2024: время начала церемонии, где смотреть и кто претенденты