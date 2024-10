"Золотой мяч"-2024: время начала церемонии, где смотреть и кто претенденты

В ночь с 28 на 29 в Париже (Франция) состоится долгожданная церемония вручения "Золотого мяча", которая ежегодно чествует лучших футболистов мира по календарного года. Вечер пройдет в легендарном театре "Шатле".

Премия журнала France Football считается главной индивидуальной наградой в современном футболе. Кроме основной номинации на церемонии вручат призы и в других категориях.

Vesti.kz рассказывают, чего стоит ждать от премии, кто считается главным фаворитом и где смотреть церемонию.

Кто фаворит "Золотого мяча"-2024

Главным претендентом на трофей является нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Его игра позволила "королевскому клубу" стать победителем Лиги чемпионов, а также завоевать чемпионство и Суперкубок Испании.

Судьи, оценив успехи игроков за период с 1 августа 2023 по 31 июля 2024 года, включили в число номинантов на "Золотой мяч" 30 выдающихся футболистов.

В список вошли: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос (завершил карьеру), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль (все - "Реал");

Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри (все - "Манчестер Сити");

Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо (все - "Байер");

Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона"); Ламин Ямаль (оба -"Барселона");

Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс (оба -"Арсенал");

Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер").

Артем Довбик ("Жирона"/"Рома"), Матс Хуммельс ("Боруссия Дортмунд"/"Рома"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Харри Кейн ("Бавария"), Витинья ("ПСЖ"), Коул Палмер ("Челси"), Адемола Лукман ("Аталанта").

Фиксируем всех номинантов на «Золотой мяч»-2024 👏



Впервые за 21 год в списке нет ни Месси, ни Криштиану 😯



За кого твой голос? Пиши в комменты👇 pic.twitter.com/IxIBJoln21 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 4, 2024

Но "Золотой мяч" - не единственная награда, которую вручат на этом событии. В числе других престижных титулов:

Женский "Золотой мяч"

Эта награда вручается лучшей футболистке сезона. В этом году в шорт-лист вошли 30 спортсменок, а основным фаворитом считается Айтана Бонмати из "Барселоны"— нынешняя обладательница трофея.

Трофей Копа

Присуждается лучшему игроку до 21 года и назван в честь французской легенды Раймона Копа. Среди номинантов на этот титул - яркие молодые звезды, такие как Ламин Ямаль, Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и Матис Тель ("Бавария").

Трофей Яшина

Посвящен лучшему голкиперу, назван в честь великого Льва Яшина и присуждается с 2019 года. Претенденты включают Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Джанлуиджи Доннарумму ("Пари Сен-Жермен") и Унаи Симона ("Атлетик").

Если Эмилиано выиграет, он станет первым двукратным лауреатом трофея.

Ballon d'Or loading [■■■■■■■■■□] 97%



Keep your eyes on the prize 👀 #ballondor pic.twitter.com/8EkFEoPeiO — Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2024

Трофей Сократеса

Этот трофей вручается за достижения вне поля, направленные на социальную помощь и развитие общества. Учрежденный в 2022 году, он уже присуждался Винисиусу Жуниору за образовательные инициативы и Садьо Мане за благотворительность.

Трофей Герда Мюллера

Назван в честь легендарного немецкого бомбардира и награждает нападающего, забившего наибольшее число голов за сезон.

Основные фавориты этого года - Харри Кейн из "Баварии" и Криштиану Роналду, представляющий "Аль-Наср Эр-Рияд".

Лучший клуб

Вручается как среди мужских, так и среди женских команд. Среди мужских номинантов - такие гиганты, как "Манчестер Сити", "Реал" и "Байер".

Женский титул защищает прошлогодний победитель "Барселона".

Лучший тренер

Эта категория введена впервые и отмечает вклад тренеров мужских и женских команд. В мужской номинации фаворитом является Хаби Алонсо из "Байера", который не знал поражений в прошлом сезоне Бундеслиги.

Среди женских тренеров выделяется Соня Бомпастор, возглавляющая команды "Лиона" и "Челси".

At the very beginning of a Ballon d'Or... 🔨 #ballondor pic.twitter.com/ZhhpZJFvU5 — Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2024

"Золотой мяч": как выбирают победителя

Процесс голосования для вручения "Золотого мяча" строится на трех главных критериях:

1. Индивидуальные заслуги и вклад игрока;

2. Достижения команды за сезон;

3. Высокий моральный уровень и честная игра.

Жюри состоит из профильных журналистов, представляющих топ-100 стран в рейтинге ФИФА для мужчин и топ-50 — для женщин.

Каждый судья выбирает 10 лучших игроков, оценивая их в порядке убывания заслуг. Победителем становится игрок, набравший наибольшее количество очков.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2024: где смотреть

Для поклонников футбола, прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном YouTube-канале журнала L’Équipe, и начнется она в 00:00 (в ночь с 28 на 29 октября) по времени Астаны.

В 2024 году "Золотой мяч" точно получит футболист, который ранее не был лауреатом. Победители прошлых лет Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич и Карим Бензема не вошли в шорт-лист.