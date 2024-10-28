"Астана" вновь отправит дублеров на матч Лиги конференций? Есть лишь один путь избежать этого
За два тура до окончания сезона КПЛ одним из главных фаворитов первенства является "Астана". Столичных ждет еще три встречи, включая один перенесенный матч, и по потерянным очкам они опережают всех остальных. На данный момент премьер-лига - приоритет для "Астаны", поэтому есть смысл полагать, что на следующую еврокубковую игру команда вновь отправится неоптимальным составом. Корреспондент Vesti.kz размышляет на эту тему.
За два тура до окончания сезона КПЛ одним из главных фаворитов первенства является "Астана". Столичных ждет еще три встречи, включая один перенесенный матч, и по потерянным очкам они опережают всех остальных. На данный момент премьер-лига - приоритет для "Астаны", поэтому есть смысл полагать, что на следующую еврокубковую игру команда вновь отправится неоптимальным составом. Корреспондент Vesti.kz размышляет на эту тему.
30 октября столичные в Алматы встретятся с "Атырау" в рамках перенесенной встречи 17-го тура КПЛ. Затем, 3 ноября, команду ждет выездная игра с "Тоболом" в 25-м туре. После этого семикратных чемпионов ждет еще одна непростая неделя - 7 ноября выездной матч третьего тура основного этапа Лиги конференций с кипрским "Пафосом", а затем, 10 числа, домашняя игра последнего тура КПЛ с "Жетысу".
На данный момент на чемпионство, с точки зрения математических шансов, претендуют четыре клуба. Однако "Актобе" (37 очков в активе) уже на 95 процентов вылетел из борьбы, проиграв принципиальный матч "Астане" (0:2). Для золота красно-белым нужно выигрывать оба последних матча и рассчитывать, что "Кайрат" не наберет больше двух очков в двух матчах, "Астана" - больше трех очков в трех играх, а "Ордабасы" - больше четырех очков в двух встречах. Как вы понимаете сами, рассчитывать на все эти совпадения одновременно - практически нереально.
У "Ордабасы" шансов побольше. У команды 39 баллов, и она идет третьей. В предпоследнем туре они сыграют на выезде с лидирующим "Кайратом" (41 очко). Если они переиграют алматинцев, то им нужно побеждать в последнем туре и рассчитывать, что "Астана" выиграет лишь раз в трех последних матчах. Это тоже сценарий, в который трудно поверить.
У "Кайрата" и "Астаны" (40 очков) наибольшие шансы на чемпионство. Алматинцы опережают на один балл, но у "Астаны" на один матч больше. Если столичные оформят три победы, то станут чемпионами вне зависимости от игр "Кайрата" и других конкурентов.
В "Астане" уже неоднократно давали понять, что чемпионство - приоритет. Это можно услышать из слов Григория Бабаяна на пресс-конференции, это можно прочитать в интервью, которые дают игроки представителям СМИ. Да и вспомните, что на матч с валлийским "Нью-Сейнтс" (0:2) в Лиге конференций столичные отправились с игроками ротации и дублерами.
Теперь есть вероятность, что ситуация повторится и в третьем туре, когда "Астана" сыграет в гостях с кипрским "Пафосом". Эта команда тоже является скрытым лидером своего чемпионата, уступая на один балл конкурентам, но имея матч в запасе. В данный момент "Пафос" выглядит более серьезным оппонентом, чем АПОЭЛ, с которым "Астана" тоже сыграет, но чуть позже.
Но игра с "Пафосом" состоится 7 ноября, а матчи в КПЛ пройдут 3 и 10 числа. И если "Астана" не решит все вопросы досрочно, перед последним туром, то на Кипр вновь поедут дублеры и футболисты ротации. Вряд ли Бабаян будет рисковать перед решающим туром - игрой с "Жетысу".
Досрочно все можно будет решить при одном случае. Для этого "Астане" надо обыграть "Атырау" в перенесенной игре, 30 октября. Тогда у всех будет одинаковое количество проведенных матчей, но у "Астаны" (43) преимущество по очкам перед "Кайратом" (41) и "Ордабасы" (39).
И если в 25-м туре "Астана" обыграет в гостях "Тобол", а "Кайрат" потеряет очки с "Ордабасы", то столичные досрочно станут чемпиона, и смогут поехать на Кипр в максимальной боеготовности и хорошем настроении.
Но нельзя недооценивать ни "Атырау", который позавчера обыграл "Елимай" (1:0), ни "Тобол", который 19 октября одолел "Ордабасы" (1:0). Поэтому расслабляться команде по-прежнему рано.
Концовка сезона будет очень мощной. Пока на чемпионство теоретически претендуют четыре клуба, но это количество будет сокращаться с каждой игрой. С нетерпением ждем следующего тура, который пройдет 2-3 ноября. Но также не забудем про важную, с точки зрения чемпионской гонки, игру между "Астаной" и "Атырау", которая пройдет 30 октября.
Фото: ФК "Астана"©️
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