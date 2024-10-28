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В "Ордабасы" грядет чистка состава. Игроки сборной Казахстана под угрозой

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В "Ордабасы" грядет чистка состава. Игроки сборной Казахстана под угрозой ©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" показывает нестабильные результаты на финише сезона чемпионата Казахстана, в связи с чем в клубе планируются значительные изменения в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz

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"Ордабасы" показывает нестабильные результаты на финише сезона чемпионата Казахстана, в связи с чем в клубе планируются значительные изменения в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz

В шымкентском клубе хотят обновить и молодить команду, особенно это касается казахстанской части состава. "Ордабасы" готов расстаться сразу с несколькими местными футболистами, включая лидеров. Ранее возникала информация о возможном уходе Бауыржана Исламхана. Несмотря на контракт (который действует и в следующем году), есть вероятность ухода и капитана команды Асхата Тагыбергена. 

Относительно спокойны за свое будущее могут лишь Бекхан Шайзада, Султанбек Астанов и Сагадат Турсынбай, поскольку это воспитанники клубы, к тому же еще достаточно молодые игроки. 

В шымкентском клубе существует мнение, что чемпионская команда исчерпала себя и на данный момент некоторые футболисты имеют слишком высокое влияние в раздевалке. И это также может послужить фактором для перестройки команды. 

Напомним, что на данный момент "Ордабасы" занимает третью позицию в чемпионате Казахстана, набрав 39 очков после 22 матчей. В минувшем, 24-м туре шымкентцы сенсационно уступили на своем поле "Женису".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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