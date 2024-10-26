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КПЛ
Вчера 20:03
 

Громкой сенсацией завершился матч "Ордабасы" с аутсайдером КПЛ

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Громкой сенсацией завершился матч "Ордабасы" с аутсайдером КПЛ ©ФК "Женис"

Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между шымкентским "Ордабасы" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

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Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между шымкентским "Ордабасы" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

"Женис" открыл счет на седьмой минуте после гола чеха Лукаса Будинского. На 29-й минуте столичные удвоили преимущество. Гол забил бразилец Адилио Корреиа дос Сантос.

На 37-й минуте Бауыржан Исламхан имел возможность отыграть отставание, но атакующий полузащитник "Ордабасы" не забил пенальти.

Впрочем, шымкентцы сумели на 66-й минуте размочить счет. Отличился белорус Всеволод Садовский, оформивший окончательный результат.

Таким образом, "Ордабасы", у которого 39 очков, остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от "Кайрата", с которым сыграют в следующем туре.

"Женис", набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Ордабасы ФК Женис ФК КПЛ Футбол

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