Несостоявшегося форварда сборной Казахстана собрались вернуть в чемпионат России

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Две команды российской премьер-лиги и одна из первого дивизиона, претендующая на повышение в классе, выразили заинтересованность в уроженце Грозного. Будущей зимой Умаев может перейти в одну из российских команд.

Контракт 25-летнего футболиста истекает в конце года и в Россию Умаев вернется в качестве свободного агента.

Добавим, что в начале 2024 года форвард сдал все необходимые документы для смены гражданства, чтобы выступать за сборную Казахстана. Экс-главный тренер национальной команды Магомед Адиев перед матчем против Греции даже успел анонсировать его приезд в сборную.

Теперь же вопрос принятия им гражданства Казахстана остановился и дальше не продвинулся. В связи с этим Умаев рассматривает возможность возвращения в чемпионат России.

Напомним, отец футболиста родился в Казахстане.

В текущем сезоне КПЛ на счету Умаева шесть голов и пять ассистов. Также он забил один гол в Лиге конференций.